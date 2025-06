[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, verifiche sulle cartelle Tari

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che è stata avviata una verifica approfondita sulle cartelle TARI giunte in questi giorni, relative al PEF 2024/2025, validato da AGER Puglia a giugno 2024.

L’Amministrazione è consapevole dell’importanza di garantire correttezza e trasparenza nell’applicazione delle tariffe e assicura che ogni anomalia sarà valutata con la massima attenzione.

L’obiettivo è individuare eventuali errori e porvi rimedio.

Per questo, in piena collaborazione con gli organi di controllo, l’amministrazione si impegna a rendere pubblici, nel più breve tempo possibile, gli esiti delle verifiche in corso, insieme ad eventuali azioni che si renderanno necessarie per tutelare i contribuenti e rafforzare la fiducia nelle istituzioni.

A proposito del Bonus TARI, contrariamente da quanto asserito da qualcuno, si conferma che l’agevolazione prevista per i nuclei familiari con redditi bassi, che consente una riduzione del 25% sulla tassa dei rifiuti, si potrà regolarmente applicare solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Governo di cui siamo tutti in attesa.