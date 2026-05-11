Sport Manfredonia
Manfredonia U15, sconfitta nella gara di andata contro la Juventus S. Michele
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Manfredonia U15, sconfitta nella gara di andata contro la Juventus S. Michele
Si conclude con una sconfitta di misura il primo round dei quarti di finale regionali per l’Under 15 biancoceleste.
Sul campo della Juventus San Michele, la formazione di casa si impone per 2-1. Per il Manfredonia a segno Domenico Castriotta.
Il verdetto per il passaggio alle semifinali è rimandato alla sfida di ritorno, in programma settimana prossima allo Stadio “Miramare”.