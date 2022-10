Manfredonia, torna la mensa scolastica

Come informa l’Assessore Antonio Vitulano dal 3 novembre sarà riattivato il servizio della mensa scolastica che interesserà diverse centinaia di famiglie di Manfredonia. Un servizio che l’Amministrazione comunale è riuscita a far partire in anticipo, in linea con l’avvio dell’anno scolastico, rispetto alle precedenti tempistiche.

La mensa scolastica rappresenta molto più di un servizio per i cittadini, in quanto importante momento didattico-educativo per la crescita sociale e culturale degli alunni in tenera età, a partire dalla corretta alimentazione e dalla capacità di condivisione.

La riattivazione del servizio, dopo la fase pandemica, è stata voluta fortemente dall’Amministrazione comunale (che compartecipa con risorse di Bilancio a gran parte dei costi per permettere la più ampia fruizione ai cittadini, lasciando invariate le tariffe per l’utenza) anche come forma di welfare per la conciliazione lavorativa delle famiglie.

Tutte le informazioni sulle modalità organizzative e di fruizione della mensa scolastica sono già state fornite agli Istituti scolastici.