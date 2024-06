Manfredonia, Ti porto un libro: il programma della rassegna

Ti Porto un Libro: il programma della rassegna.

19/6/2024

Anche quest’anno avrà luogo in Marina del Gargano, nell’Anfiteatro, “Ti Porto un Libro”, la rassegna letteraria in riva al mare che si colloca all’interno della cornice del Festival delle Terre d’Acqua. Gli appuntamenti letterari, con la conduzione di Micky De Finis, si terranno nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno, per promuovere il confronto e la riflessione sulle questioni etiche e sui grandi temi di attualità, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

Inoltre, un’importante novità quest’anno: la IV edizione avrà uno spazio dedicato ai giovanissimi nel quale – oltre alla letteratura – sono previste attività per i più piccini.

Ci sarà anche occasione di vivere momenti di intrattenimento durante gli incontri letterari,come avverrà durante la presentazione del libro “Mina – viva lei” di Tony Di Corcia, dove ascolteremo un’originale interpretazione musicale dei brani dell’iconica star italiana a cura della cantante Giovanna Russo.

Tutti i dettagli saranno pubblicate sulla pagina Facebook e la Fondazione Re Manfredi invita quanti più amanti della cultura a condividere questo momento. Unica regola: telefoni spenti!

