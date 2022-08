Manfredonia, tesserato un nuovo portiere under

Cresciuto nel settore giovanile del Taranto, dove è stato anche convocato dalla LND U16, Coletta (2003) è poi passato nella prima squadra della società tarantina. Lo scorso anno, fino a dicembre, è stato a Rieti, in serie D, per poi approdare al Castellaneta in eccellenza.

Quest’anno, dopo una breve esperienza al Martina, eccolo giunto al Manfredonia Calcio 1932.

“Sono molto contento di far parte di questo progetto – ha dichiarato il portiere under – appena mi ha chiamato il direttore non ho esitato a venire qui lasciando un’altra offerta importante alle spalle. Non vedo l’ora di mettermi in mostra e soprattutto saró pronto ad aiutare la squadra per raggiungere l’obiettivo finale”