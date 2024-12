Manfredonia, Strada Facendo: “Promozione per il padre di un assessore. Anche stavolta è solo una ipotesi?”

Con le mani nella marmellata ed il muso ancora sporco, eppure dicono di essere puliti e a dieta.

I pass gratuiti per i parcheggi erano un’ipotesi, l’acquisto dell’auto per il sindaco con i fondi dei Servizi Sociali era un’ipotesi e la promozione di Gabriele Pio Valente dipendente dell’Assessorato ai Servizi Sociali di cui la figlia è Assessore è anche un’ipotesi?

È quanto è possibile constatare dalla Determina Dirigenziale n.1936 del 14/11/2024 di cui non ha dato notizia l’Amministrazione e l’Assessore Maria Teresa Valente, sempre pronti e prolissi a mettersi stellette e buttare fumo negli occhi ai poveri cittadini. Proprio nella giornata di ieri si sbandierava la stabilizzazione di due unità già presenti nell’organico durante l’Amministrazione Rotice, ma della promozione del dipendente Valente nessuna notizia, perché nasconderla?

Con tale Determina, infatti, si è garantita quella che tecnicamente viene definita una progressione verticale, in pratica una promozione di livello del dipendente, anche economica, che è padre dell’Assessore, in pole position nel Piano proposto alla Cosfel, il quale prevede solo 2 nuove assunzioni e ben 13 progressioni interne (per molti dipendenti sulla via del pensionamento) molto onerose per il Bilancio comunale.

Lo stesso Assessore Valente, l’1.10.2024, a proposito della famosa auto blu, firmava una lettera indirizzata alla Dirigente al Settore Finanziario in cui scriveva:

“Inoltre, stante l’assoluta assenza di automezzi utili ai relativi servizi istituzionali, si richiede come espressamente indicato dal sindaco, che sia prevista variazione con le relative poste attive e passive per l’acquisto di una autovettura a servizio del Gabinetto del Sindaco”. Provvedimento, poi, rinnegato dopo lo sbugiardamento in aula consiliare.

Il sindaco è ignaro anche della situazione del dipendente Valente? L’Assessore interessata dia una risposta credibile e dica la verità senza trovare pezze e scuse poco credibili.

In questa Amministrazione c’è chi continua a farsi i fatti propri nel silenzio generale, mentre un’intera città affoga nelle emergenze a cui non vengono date risposte.

Imbarazzanti!

STRADA FACENDO – MANFREDONIA