Manfredonia, Spiaggia Castello: “Richiesta di rilascio di una concessione demaniale per realizzare uno stabilimento balneare”

Avviso apparso sul sito del Comune di Manfredonia

VISTA l’istanza pervenuta tramite SUA n.5880, acquisita agli atti con prot.n.20240037878 dell’11.11.2024, e successiva integrazione dell’11.11.2024, agli atti in pari data con prot.n.20240037890, con cui la SUNSET S.r.l.s., con sede legale in Palagiano al Viale Stazione 102, p.iva 03424780736, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di 4 (quattro) anni avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq.1.168,00, sita a Manfredonia in Viale Miramare – Spiaggia Castello, allo scopo di realizzare uno stabilimento balneare;



VISTI gli articoli:

 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

 11 e ss. del Regolamento d’uso delle aree del d.m. ricadenti nella circoscrizione dell’AdSPMAM di cui

all’ordinanza n.8 del 26.03.2024;

 32, 1 co., L. 69/2009



SI RENDE NOTO

che il presente avviso resterà depositato, a disposizione del pubblico, presso l’Albo Pretorio on line della scrivente AdSP MAM, per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni o domande concorrenti potranno essere presentate entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, come sotto individuato.



Le domande concorrenti dovranno essere presentate attraverso la piattaforma dello Sportello Unico Amministrativo accessibile al seguente link: https://sua.adspmam.it/domanda‐di‐concessione‐demaniale‐marittima?categoria=2, allegando obbligatoriamente tutta la documentazione richiesta.



Si precisa che le eventuali istanze concorrenti saranno pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni. In caso di istanze concorrenti, si procederà secondo il dettato di cui all’art.12 del vigente Regolamento d’uso delle aree del d.m approvato con Ordinanza n.8 del 26.03.2024.



Entro lo stesso termine gli interessati potranno chiedere di prendere visione della documentazione presentata.



Responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli.



Il presente avviso resterà affisso all’Albo Pretorio on line, accessibile all’indirizzo www.adspmam.it e consultabile alseguente link: https://www.albo‐pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=adspmam per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 15 novembre 2024 al 14 dicembre 2024, e trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio albo pretorio.



Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la stessa si intenderà differita al primo giorno feriale successivo.