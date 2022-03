Manfredonia spegne le luci

Stasera anche #Manfredonia, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, ha aderito all’iniziativa nazionale “M’illumino di meno”,

la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

Sono state simbolicamente spente le luci di Palazzo di Città e Piazza del Popolo, in un momento storico in cui i temi dell’energia e dei suoi costi sono nevralgici per Istituzioni, cittadini ed imprese mettendo a serio rischio la tenuta del tessuto socio-economico.

Un momento importante di riflessione sull’avvio di una seria progettualità per i servizi e corretti stili di vita legati alla mobilità sostenibile.