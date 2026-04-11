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Manfredonia, si torna a parlare di Raffaele Fatone candidato sindaco?

Raffaele Fatone prossimo candidato sindaco? Questa volta potrebbe essere la volta buona.

In una intervista rilasciata ieri al Quotidiano L’Attacco, Giovanni Caratù, una figura storica del civismo di Manfredonia è tornato a parlare di politica, annunciando discorsi aperti nell’ambito civico-progressista della città.

Un progetto che, secondo Caratù, racchiuderebbe il Movimento 5 Stelle, Sipontum, Agiamo ed alcuni simpatizzanti del Partito Democratico che, ricordiamo, già nel 2024 provarono ad unire il PD al M5S.

“Fatone è il nostro candidato ideale e di punta” dice all’Attacco Caratù che conferma che i discorsi sono già avviati e man mano si aggiungeranno anche nuovi pezzi di partiti scontenti dall’esperienza La Marca.

Caratù non ha risparmiato anche critiche al Partito Democratico cittadino: “Non ha assessori in Giunta che ricevono visibilità esterna” facendo anche intentedere che pezzi del partito si sono avvicinati al movimento civico nascente.

“Le cose che stanno inaugurando adesso sono progetti di anni fa” sottolinea “ma la percezione è quella di una città ferma”.