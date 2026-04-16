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MANFREDONIA SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2027

La Giunta comunale, su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, ha approvato la candidatura della Città di Manfredonia al titolo di “Capitale italiana del libro 2027”, dando ufficialmente avvio a un percorso che punta a rafforzare il ruolo della lettura come leva di crescita culturale e sociale.

Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto, dal titolo “Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare”, si propone di trasformare la città in uno spazio di lettura diffusa, capace di connettere mare, memoria e comunità, valorizzando una rete culturale già esistente fatta di rassegne, attività nelle scuole e iniziative diffuse nei quartieri, con un ruolo sempre più centrale della Biblioteca comunale, intesa come spazio di partecipazione e crescita.

“Abbiamo costruito un’idea di città in cui il libro non resta chiuso nei luoghi tradizionali, ma esce, incontra, attraversa gli spazi pubblici – spiega l’Assessora Maria Teresa Valente –. Mi piacerebbe valorizzare l’impegno locale che vedo già molto vivace nella promozione della lettura. Nell’idea progettuale il lungomare, le piazze, le scuole, i luoghi della cultura diventano parte di un’unica infrastruttura culturale diffusa.”

La candidatura si fonda su tre direttrici principali: promozione della lettura, formazione e inclusione sociale. “L’intento – prosegue Valente – è fare della lettura uno strumento concreto di cittadinanza. Non solo eventi, ma un progetto capace di incidere nella vita quotidiana, di creare occasioni di incontro e di ridurre distanze sociali e culturali.”

Sulla candidatura interviene il Sindaco Domenico la Marca: “Questa è una scelta che valorizza un percorso che guarda al futuro della città. Manfredonia ha dimostrato negli ultimi anni di avere energie, idee e capacità per costruire proposte culturali credibili. Partecipare a questo bando significa mettere tutto questo in un progetto organico e presentarci a livello nazionale.”