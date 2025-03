Manfredonia, sette cuccioli di Maremmano abbandonati in un cassonetto: ora cercano casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A triste episodio a Manfredonia (Foggia): sette cuccioli di Maremmano sono stati trovati in un cassonetto della spazzatura. Grazie all’intervento dei volontari, i piccoli sono stati salvati e ora cercano casa.

Maria Prisca, una volontaria, segnala che l’abbandono di Maremmani è in aumento nel Sud Italia, spesso legato alla gestione delle cucciolate da parte dei pastori. Nonostante siano cani leali e protettivi, i Maremmani sono vittime di pregiudizi sulla taglia e il carattere.

I cuccioli, ora in canile e in buona salute, sono pronti per l’adozione. Si adattano sia a case con giardino che ad appartamenti. Chi fosse interessato può contattare Maria al 349 7732668. Un appello alla solidarietà per offrire una nuova vita a questi piccoli.