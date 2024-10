Manfredonia, “Senza Fratelli d’Italia probabilmente non avremmo avuto l’emergenza di Borgo Mezzanone”. Bagarre in aula consiliare

“La linea politica di Fratelli d’Italia condiziona i problemi che ci ritroviamo sull’immigrazione e la lotta dello sfruttamento dal punto di vista nazionale. Probabilmente non avremmo avuto questa emergenza che ci siamo ritrovati a Borgo Mezzanone, per via dell’atteggiamento colpevole e negligente del Governo che ha ignorato e preso sottogamba”.

Queste frasi dette dal consigliere e capogruppo Pd di Manfredonia Raffaele Caputo hanno scatenato la reazione del suo collega di Fratelli d’Italia Giuseppe Marasco, che inizialmente aveva espresso il suo voto favorevole sul progetto della riconversione dell’ex Cara di Borgo Mezzanone.

“Caputo ha dimenticato una cosa: la Meloni è al Governo da un anno? Forse due? Questi problemi esistono da cinque, dieci, venti e quarant’anni, quando al Governo c’era la sinistra! Il Pd cosa ha fatto? Per colpa del Pd mi astengo”.

A difesa di Marasco si è espresso anche il Consigliere Tasso subito dopo.