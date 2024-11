Manfredonia, Schiavone: “L’amministrazione La Marca continua l’opera di rifacimento stradale”

L’amministrazione La Marca continua l’opera di rifacimento di alcuni tratti del manto stradale urbano.

In questi giorni, stiamo lavorando per ripristinare il tratto di via Giuseppe di Vittorio, oggetto di scavi da parte del gestore della rete elettrica Enel che nei mesi scorsi ha provveduto a potenziare la propria rete.

Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare le risorse del bilancio comunale al fine di ripristinare l’intero manto stradale anche di viale Aldo Moro, considerata una delle più importanti arterie stradali della nostra città.

Stiamo operando in una situazione complessa, a noi nota, c’è tantissimo lavoro da fare per recuperare il tempo perduto e le risorse economiche necessarie per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della nostra città.

Nel frattempo abbiamo provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale nei pressi della rotatoria di viale Michelangelo, molto apprezzata dai residenti perché consente di fruire di una maggiore sicurezza stradale.

Ringrazio i nostri concittadini che, pur subendo il disagio di questi lavori, stanno collaborando attivamente per la buona riuscita delle opere in cantiere.

Lo ha scritto su Facebook Francesco Schiavone