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Manfredonia, Schiavone annuncia nuovi lavori di segnaletica stradale

Segnaletica stradale, nuovi lavori.

Sono iniziati già da alcuni giorni i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, partendo da Via di Vittorio considerato uno degli ingressi della nostra città. Un intervento importante, atteso, che punta non solo al decoro urbano ma soprattutto ad aumentare i livelli di sicurezza per tutti: automobilisti, motociclisti e pedoni.

Per le strisce pedonali e le linee di arresto stiamo utilizzando una tecnica innovativa, il cosiddetto metodo “gocciolato” (o strutturato a goccia). Si tratta di una soluzione avanzata che prevede l’impiego di materiali bicomponenti capaci di creare una superficie in rilievo, più resistente e performante rispetto alle tradizionali vernici.

I vantaggi sono concreti:

maggiore aderenza soprattutto in caso di pioggia, grazie alla capacità di drenare l’acqua;

migliore visibilità notturna, grazie alla rifrangenza garantita dalle microsfere di vetro;

effetto tattile che contribuisce ad aumentare l’attenzione dei conducenti;

una durata nel tempo superiore, anche in presenza di traffico intenso e condizioni atmosferiche difficili.

Un passo in avanti verso una città più sicura, moderna e attenta alla qualità degli interventi. Continueremo su questa strada, con interventi mirati e progressivi su tutto il territorio comunale.

Ringrazio il dirigente del V settore lavori pubblici e tutta la tecnostruttura del comune che sta lavorando senza sosta per garantire i migliori servizi alla città.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia