Manfredonia, Schiavone: “Abbiamo deciso di rimuovere le varie isole pedonali”

✔️L’amministrazione comunale ha deciso di rimuovere le varie isole pedonali, ormai distrutte e inservibili, installate agli ingressi della città ed in particolare su via Gargano e via Giuseppe di Vittorio.

👉Tale decisione si è resa necessaria in considerazione dell’imminente rifacimento del manto stradale di quelle arterie e del successivo ripristino della segnaletica orizzontale. Al termine dei lavori previsti, le strisce pedonali che insistono nelle zone più buie saranno rese più evidenti utilizzando anche una nuova segnaletica verticale luminosa che faciliterà la visione notturna e indicherà al traffico veicolare di rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali.

📌Sara’ cura dell’amministrazione comunale velocizzare i tempi d’intervento al fine di garantire la massima sicurezza sia ai pedoni che al traffico veicolare.

lo scrive su Facebook l’assessore Francesco Schiavone.