Manfredonia, riparte il progetto Nicodemo per gli anziani del quartiere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RIPARTE IL PROGETTO NICODEMO PER GLI ANZIANI DEL QUARTIERE

MANFREDONIA – Sabato prossimo 11 ottobre, alle ore 16.00 riapre il Progetto Nicodemo per il nuovo anno sociale 2025-2026. Da un’idea nata nel lontano 19 febbraio 2005, quando le suore della Carità di S. Giovanna Antida dell’Istituto S. Francesco da Paola di Manfredonia, aprirono per la prima volta la loro casa agli anziani provenienti da tutta Manfredonia, in particolare dal popoloso quartiere Croce-Di Vittorio. Da vent’anni, circa un centinaio di anziani, per la maggior parte donne di età compresa tra i 65 e i 90 anni, frequentano assiduamente le attività organizzate dalle suore.

L’obiettivo principale del Progetto è permettere agli anziani – specialmente donne – di avere uno spazio in cui ritrovarsi per socializzare e per esprimere la propria creatività e le proprie potenzialità, per sentirsi ancora giovani e una risorsa per sé e per gli altri. Un ambiente sicuro e protetto dove uscire dalla propria solitudine, per socializzare e affrontare con serenità questa difficile stagione della vita.

Il Progetto Nicodemo è stato concepito dalle suore di S. Francesco da Paola – meglio note come “Suore della carità” – come espressione concreta del carisma della loro fondatrice, S. Giovanna Antida Thouret, che ha fatto dei poveri e degli ultimi i destinatari privilegiati della propria vocazione religiosa. Le suore portano avanti tale iniziativa con gratuità e dedizione, ma anche con caparbietà e tenacia, con l’unico intento di mettere al centro della loro attenzione questa fascia debole della popolazione locale, spesso lasciata sola o confinata e abbandonata tra le proprie mura domestiche.

Gli anziani si incontrano due volte alla settimana: il mercoledì e il sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il salone dell’Istituto di S. Francesco da Paola in via E. Giustino. Le attività che si svolgono sono: la ginnastica dolce, il cui scopo è aiutare gli anziani a muoversi in modo armonico per prevenire disturbi motori e per tonificare parti del corpo spesso irrigidite; incontri con medici specialisti per la prevenzione di malattie e per un uso equilibrato e corretto dei farmaci. Le attività sono svolte dai volontari proff. di educazione motoria, Maria Benedetta Leone e Giuseppe Carone; incontri di natura culturale e artistica per tenere attiva la mente, stimolare la curiosità e allargare le proprie conoscenze; incontri intergenerazionali tra i nonni e le giovani generazioni per superare steccati e pregiudizi; visite guidate sul territorio per amare di più il patrimonio artistico in esso presente; momenti di svago, giochi, ballo e di musica insieme per socializzare e imparare l’arte dello stare insieme. Il ballo in particolare è un’attività che vede gli anziani unire educazione motoria e benessere psico-fisico. A fine maggio si svolge una gita di fine anno.

Chi desidera partecipare può iscriversi andando preso le suore di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18,00, e versando una quota simbolica di iscrizione di 5 euro. Chi desidera fare attività di volontariato può recarsi sempre preso le suore e dare il proprio nominativo.

Vi aspettiamo!

Le suore dell’Istituto di S. Francesco da Paola – Manfredonia.