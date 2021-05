Manfredonia, riparte il calcio amatoriale: prima partita all’alba!

L’entrata in zona gialla della Puglia e le nuove direttive emanate dal Governo che hanno dato il via agli sport di contatto (all’aperto), hanno permesso la ripartenza del calcio amatoriale sipontino. Una boccata d’ossigeno per i gestori nel settore locali ed un cenno di ritorno alla normalità per i tanti appassionati.

Questa mattina (5.00) al Centro Sportivo Eden alcuni giovani hanno partecipato all’iniziativa di Pasquale La Forgia, punto di riferimento per il calcio amatoriale locale e cardine dell’ASD LALA Manfredonia, che ha permesso a questi ragazzi di ritrovarsi e divertirsi con una partita di calcio e di condividere la colazione cortesemente offerta dall’Elite Bar di Andrea Caputo. Una vera e propria botta di socialità che si spera darà tanta forza a livello psicologico ma anche sostegno economico a queste attività ferme da troppo tempo.

Attività, ovviamente, ripartita ‘in sicurezza’, i gestori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie per evitare un altro e drammatico stop.

Il presidente Michele Iacoviello ringrazia gli amatori che hanno aderito all’iniziativa:

Michele Guerra

Leonardo De Palma

Antonio Iaconeta

Davide Totaro

Giuseppe Ferri

Giuseppe Carella

Antonio Carmone

Donato Tattilo

Pasquale Tattilo

Andrea Caputo

Giuseppe Albanese