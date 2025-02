[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, riduzione del canone unico patrimoniale: sostegno al commercio locale

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia conferma il proprio impegno a favore dello sviluppo economico locale, con un’importante riduzione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per le occupazioni di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti.

La misura, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, prevede:

• Una riduzione del 35% per le occupazioni permanenti;

• Una riduzione del 15% per le occupazioni temporanee;

• Un adeguamento del coefficiente per gli spettacoli viaggianti (circhi e luna park), nel rispetto dei limiti di legge, per garantire un equilibrio delle entrate comunali.

PROSSIMO PASSO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER CHIOSCHI, DEHORS E ARREDO URBANO

Dopo questo importante risultato, il prossimo obiettivo, per continuare a dare slancio alle attività commerciali locali, sarà quello di approvare al più presto il regolamento per l’installazione di chioschi, dehors e altri manufatti di arredo urbano. Un passo fondamentale per garantire regole più chiare e funzionali, agevolando gli investimenti degli operatori economici e migliorando la qualità degli spazi pubblici della città.

UN RINGRAZIAMENTO A CHI HA CONTRIBUITO AL RISULTATO

L’Amministrazione desidera esprimere un sincero ringraziamento alla III Commissione Sviluppo Economico e alla IV Commissione Bilancio per il contributo offerto nel confronto e nell’elaborazione di questa misura, dimostrando un lavoro di collaborazione prezioso per la città. Un particolare ringraziamento va inoltre agli uffici comunali, che con il loro impegno e la loro professionalità hanno reso possibile l’attuazione di questo intervento.

“La nostra Amministrazione ha raggiunto un altro risultato concreto: ridurre le tariffe CUP per il commercio locale. Continueremo su questa strada, ora bisogna aggiornare i regolamenti per semplificare la vita agli operatori economici”, dichiarano l’Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, dott.ssa Cecilia Simone, e l’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Matteo Gentile.

L’Amministrazione Comunale proseguirà con determinazione il lavoro a sostegno dell’economia locale.