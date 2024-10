Manfredonia, recuperata la cagnolina Lola. Ora si trova al canile

Lola, segnalata in precaria situazione di salute in zona ex Pantheon, è stata recuperata e ora si trova al Rifugio Enpa Manfredonia, dove domani sarà sottoposta ad uno screening sanitario veterinario. Grazie a tutti coloro che si sono attivati, dimostrando sensibilità verso il benessere degli animali.

Un ringraziamento speciale va a Marco Lupoli, responsabile del canile, per il grande lavoro che svolge quotidianamente con dedizione e ai residenti che hanno collaborato al recupero di Lola.

Lo scrive su Facebook l’assessore al randagismo Maria Teresa Valente