Manfredonia, quando c’era il pesce ago cavallino
Manfredonia . Oramai nelle nostre acque non esiste quasi più – il nome scientifico è chiamato – Syngnathus typhle, conosciuto meglio come pesce ago cavallino, è un pesce d’acqua salata appartenente alla famiglia Syngnathidae, nonché specie tipo del genere Syngnathus. – di lunghezza intorno sa 30 – 35 centimetri.
Io da ragazzo ne pescavo minimo cinque ,tra l’erba VERDSTRA TRA I BREVI FONDALI DEGLI SCOGLI – del Villaggio dei Pescatori – rammento li portavo a casa, li mettevo in una Conca di acqua di mare , e li guardavo girare intorno ad un susseguirsi di corsa.
Avevano dei colori meravigliosi verde smeraldo un po’ scuro – argento sotto la pancia mischiati a tante tinte di colori particolati.
La cosa più curiosa era la forma di muso allungato – quasi simile al cavalluccio di mare, quello che conosciamo tutti – ma questa specie era poco conosciuta.
Erano esemplari straordinari ora rari.
La gioia più bella era quando andavo a pescare con mio padre in autunno e li trovavamo tra le reti per la pesca della canocchie (cicale).
Mi commuovevo e tirarle fuori dal fango delle reti del fondale , insieme a vari pesci strani.
Stamattina dopo tantissimi anni – ho ricordato – il pesce ago cavallino. Quante splendide specie di pesci ci regala l’universo di un mondo sommerso.
di Claudio Castriotta