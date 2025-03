[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, programma operativo sport 2025 della Regione Puglia

Oggi, presso la sede della Regione Puglia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli 8 avvisi che costituiscono il Programma Operativo Sport 2025, si tratta degli avvisi che avviano le procedure per accedere a contributi e finanziamenti relativi a grandi eventi sportivi, manifestazioni, progetti, attrezzature sportive, attrezzature sportive per disabili, eccellenze sportive, trasferte e “Correre in Puglia” e il nuovo avviso sull’impiantistica sportiva. un’iniziativa fondamentale per promuovere lo sport e il benessere fisico sul nostro territorio. L’evento è stato guidato dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport, Raffaele Piemontese.

A rappresentare la nostra città, il consigliere delegato allo sport Nicola Mangano, che con grande orgoglio ci ha raccontato di come la Regione Puglia sia stata designata Regione Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che testimonia l’impegno e l’eccellenza del nostro territorio in ambito sportivo.

Ecco il calendario degli avvisi previsti:

🔹 Avviso B (uscita marzo): 520.000 € per manifestazioni sportive senza scopo di lucro (selezione con graduatoria)

🔹 Avviso A-D (uscita aprile): 1 milione di € per campi estivi sportivi e progetti sportivi

🔹 Avviso G (maggio): 300.000 € per attrezzature sportive per atleti e soggetti disabili

🔹 Maggio (380.000 €): valutazione dei risultati ottenuti da atleti e squadre

🔹 Giugno (bando per impianti sportivi per i Comuni): contributo massimo 200-400 mila €

Inoltre, il consigliere Nicola Mangano ha confermato che nel 2025 seguirà anche il programma “Scuola Sport e Disabilità” e l’erogazione di Voucher Sportivi.

Lo sport è un pilastro della nostra comunità!

Pagina Facebook Comune di Manfredonia