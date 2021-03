Manfredonia, probabile grosso centro vaccinale nel parcheggio Cesarano

Secondo le direttive del nuovo esecutivo sul piano vaccinale, un comune con più di 50.000 abitanti dovrà dotarsi di un grande centro vaccinale, quale può essere un parcheggio, un drive in o un palazzetto dello sport per le attività di somministrazione. Nella stragrande maggioranza dei casi si opterà per i drive-through già utilizzati per i tamponi (a Manfredonia il parcheggio Cesarano).

I sindaci di questi comuni potranno richiedere l’assistenza della Protezione Civile o dei medici delle forze armate, con in dotazione, i loro nuclei mobili vaccinali.