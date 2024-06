Manfredonia, primo parere positivo di agibilità per il Miramare

PRIMO PARERE POSITIVO DI AGIBILITÀ DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PUBBLICO SPETTACOLO.

OK ANCHE LE NUOVE MISURE DEL CAMPO DI GIOCO

Importanti passi in avanti per l’iscrizione del Manfredonia Calcio 1932 al prossimo campionato di serie D.

Mentre proseguono gli adempimenti amministrativi da presentare alla LND e le trattative di calcio mercato per allestire la squadra, liete notizie giungono anche dal fronte stadio che, nella giornata di ieri, ha visto fare un decisivo passo in avanti per la prima storica dichiarazione di agibilità del “Miramare”.

Infatti, in sede di Commissione Provinciale per il Pubblico Spettacolo, è stato espresso un primo intermedio parere favorevole (con qualche prescrizione) all’agibilità delle due Tribune (Centrale e Gradinata Est) e la verifica di conformità delle nuove misure del rettangolo di gioco ai fini della sua omologazione, frutto dei lavori di adeguamento dei due lati corti del campo ad opera della “Manfredonia Miramare SSD”, unitamente a tutti gli altri numerosi interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della struttura secondo normativa realizzati dalla società gestore dell’impianto.

Questo step consente al Manfredonia Calcio 1932 di poter dichiarare la disponibilità della struttura adeguata per il prossimo campionato, iter di agibilità totale che sarà definitivamente completato a stretto giro non appena sarà terminata la posa in opera della nuova recinzione omologata nelle due Curve, lavori che stanno procedendo in maniera spedita.

Il patron Gianni Rotice ringrazia tutti i componenti della Commissione Provinciale, le aziende, i professionisti e le maestranze che hanno unito le forze e gli intenti, collaborando all’unisono per il raggiungimento di questo importante risultato per Manfredonia, la sua storica squadra di calcio e tutto il movimento sportivo.

Il sano gioco di squadra porta sempre e solo buoni frutti.