Manfredonia accoglie l’autrice Francesca Romana Recchia Luciani per la presentazione del suo nuovo libro Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo

Venerdì 31 luglio 2025, alle ore 20.00, presso Infopoint di Piazzetta Mercato a Manfredonia, avrà luogo l’incontro con l’autrice e Professoressa ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’Università di Bari e coordinatrice di un Dottorato Nazionale in Gender Studies, Francesca Romana Recchia Luciani, che presenterà Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo. Il volume, pubblicato di recente, racconta dieci pensatrici controcorrente che hanno messo in discussione le convenzioni del loro tempo, ridefinendo i fondamenti del sapere e aprendo nuovi orizzonti per la riflessione critica. Dialogherà con l’autrice la Prof.ssa Patrizia Impagnatiello. L’evento sarà aperto al pubblico, con uno spazio dedicato a interventi e riflessioni sul ruolo delle donne nella storia del pensiero. L’iniziativa è promossa dalla Mondadori Bookstore Manfredonia in collaborazione con l’associazione Donna Vita Libertà.

Ingresso libero fino a esaurimento posti