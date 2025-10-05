[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, prende il via la XXIX edizione della Mostra del Presepio

Con l’inaugurazione in programma il 5 ottobre alle ore 18.00 presso il Convento di Santa Maria delle Grazie, prende il via la XXIX edizione della Mostra del Presepio. Un’esposizione che accompagnerà il pubblico fino al 6 gennaio 2026, proponendo un percorso tra arte, tradizione e spiritualità.

La mostra rappresenta un’occasione per ammirare presepi realizzati con tecniche e linguaggi diversi, capaci di esprimere la ricchezza di una tradizione senza tempo e di trasmettere, attraverso la creatività, un messaggio universale di fede e cultura.