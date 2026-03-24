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Manfredonia: Pianificazione, sviluppo e tutela ambientale con il Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui si

avvia l’aggiornamento del quadro conoscitivo biologico del

territorio comunale e la revisione del Piano di Gestione dei siti

SIC/ZPS del Comune di Manfredonia e del relativo regolamento.

L’aggiornamento riguarderà in particolare studi su habitat, flora,

fauna e connessioni ecologiche, con un approfondimento specifico

sulle aree industriali PIP e DI/46, oggi ancora ricomprese nel

perimetro del sito Natura 2000.



“Si tratta dell’avvio di un percorso tecnico e amministrativo

complesso e non breve – hanno dichiarato gli assessori allo

Sviluppo Economico, Matteo Gentile, e alla Rigenerazione Urbana,

Giovanni Mansueto – ma necessario per aggiornare strumenti e

regole ormai datati e per costruire un quadro chiaro e coerente tra

tutela ambientale, pianificazione urbanistica e sviluppo economico.

Questo lavoro è particolarmente importante per il futuro delle aree

produttive della città e, più in generale, per le prospettive di

sviluppo economico di Manfredonia, perché consente di affrontare

in modo strutturale una questione aperta da molti anni e di

programmare il territorio con strumenti aggiornati e coerenti con

la normativa attuale.



Questo lavoro è particolarmente importante per il futuro delle aree

produttive della città e, più in generale, per le prospettive di

sviluppo economico di Manfredonia”.

L’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, Mansueto

ha aggiunto: “Si tratta di un iter amministrativo articolato che

richiederà studi scientifici, aggiornamenti del quadro conoscitivo e

successivi passaggi amministrativi e istituzionali. Questo atto

rappresenta l’avvio di un percorso necessario per aggiornare

strumenti di pianificazione e regolamenti ormai datati e adeguarli

alla normativa e alla situazione reale del territorio.”

L’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha ribadito

che“è un percorso lungo e complesso, ma fondamentale per il futuro

delle aree produttive e per lo sviluppo economico della città.

Lavoriamo per dare certezze, regole chiare e creare le condizioni

per nuovi investimenti e opportunità di crescita per Manfredonia.”

L’Amministrazione comunale avvia quindi un percorso strategico

per il futuro del territorio, consapevole che serviranno tempo,

studi e confronti istituzionali, ma con l’obiettivo di dotare la città

di strumenti aggiornati per pianificare sviluppo, investimenti e

tutela ambientale.