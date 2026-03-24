Manfredonia: Pianificazione, sviluppo e tutela ambientale con il Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS
Manfredonia: Pianificazione, sviluppo e tutela ambientale con il Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS
La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui si
avvia l’aggiornamento del quadro conoscitivo biologico del
territorio comunale e la revisione del Piano di Gestione dei siti
SIC/ZPS del Comune di Manfredonia e del relativo regolamento.
L’aggiornamento riguarderà in particolare studi su habitat, flora,
fauna e connessioni ecologiche, con un approfondimento specifico
sulle aree industriali PIP e DI/46, oggi ancora ricomprese nel
perimetro del sito Natura 2000.
“Si tratta dell’avvio di un percorso tecnico e amministrativo
complesso e non breve – hanno dichiarato gli assessori allo
Sviluppo Economico, Matteo Gentile, e alla Rigenerazione Urbana,
Giovanni Mansueto – ma necessario per aggiornare strumenti e
regole ormai datati e per costruire un quadro chiaro e coerente tra
tutela ambientale, pianificazione urbanistica e sviluppo economico.
Questo lavoro è particolarmente importante per il futuro delle aree
produttive della città e, più in generale, per le prospettive di
sviluppo economico di Manfredonia, perché consente di affrontare
in modo strutturale una questione aperta da molti anni e di
programmare il territorio con strumenti aggiornati e coerenti con
la normativa attuale.
Questo lavoro è particolarmente importante per il futuro delle aree
produttive della città e, più in generale, per le prospettive di
sviluppo economico di Manfredonia”.
L’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, Mansueto
ha aggiunto: “Si tratta di un iter amministrativo articolato che
richiederà studi scientifici, aggiornamenti del quadro conoscitivo e
successivi passaggi amministrativi e istituzionali. Questo atto
rappresenta l’avvio di un percorso necessario per aggiornare
strumenti di pianificazione e regolamenti ormai datati e adeguarli
alla normativa e alla situazione reale del territorio.”
L’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha ribadito
che“è un percorso lungo e complesso, ma fondamentale per il futuro
delle aree produttive e per lo sviluppo economico della città.
Lavoriamo per dare certezze, regole chiare e creare le condizioni
per nuovi investimenti e opportunità di crescita per Manfredonia.”
L’Amministrazione comunale avvia quindi un percorso strategico
per il futuro del territorio, consapevole che serviranno tempo,
studi e confronti istituzionali, ma con l’obiettivo di dotare la città
di strumenti aggiornati per pianificare sviluppo, investimenti e
tutela ambientale.