Manfredonia, “Perchè la potatura è stata effettuata solo da un lato di strada?”

Buon pomeriggio redazione, volevo portare in luce una lamentela inerente al verde pubblico,ho personalmente inviato delle mail pec sia al comune,al comando dei vigili e al referente del verde pubblico senza mai ricevere nessuna risposta.

La problema riguarda il tratto di via Giuseppe di Vittorio,purtroppo come da foto che vi ho inviato la potatura è stata effettuata solo dal lato dei commercianti,perché il resto del viale è per i cittadini di serie B per di più a breve verrà meno la sicurezza stradale in quando l’illuminazione pubblica verrà totalmente oscurata del verde e purtroppo quel tratto l’estate diventa quasi mortale,perché per attraversare la strada diventa davvero difficoltoso.

Nel periodo estivo il tratto che va dal mattatoio fino alla chiesa San Carlo diventa impraticabile perché invaso dagli alberi e dagli escrementi che gli stormi creano,vi invio le foto in merito sperando che voi possiate portare alla luce questa problematica,se non bastasse vi invierò tranquillamente le mail o le ricevute della pec inviate ai vari enti.

Grazie mille per la vostra attenzione e per il contributo che offrite quotidianamente alla città e non solo.