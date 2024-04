Manfredonia, pavimentazione dissestata nella tomba di San Matteo: serio rischio cadute per i visitatori

Di questi tempi, non si può star tranquilli nemmeno quando si va a fare visita ai propri cari defunti al cimitero per omaggiarli di fiori e preghiere.

Infatti, mi sono giunte molteplici segnalazioni da parte di alcuni cittadini e verificate personalmente de visu, come testimoniato dalla immagini video, relative alla pavimentazione del secondo piano della tomba della confraternita di San Matteo o almeno così vi è scritto sulla targhetta posta all’ingresso della detta tomba.

La pavimentazione è divelta, disconnessa e traballa in più punti del perimetro del secondo piano della tomba.

Vi sono piastrelle che completamente scollate dal massetto in cemento, si muovono sotto i piedi e potrebbero rompersi e conseguentemente causare la caduta di persone, per lo più anziani che solitamente frequentano il cimitero.

Sembrerebbe il solito scarica a barile, da quanto riferitomi, tra chi dovrebbe provvedere a mettere in sicurezza quella pavimentazione. Domanda: e’ la Confraternita o il comune di Manfredonia?

Si deve per forza aspettare che qualcuno si debba fare male per provvedere alla riparazione della pavimentazione o invece è il caso di adoperarsi preventivamente, per metterla in fretta in sicurezza?

I cittadini pagano tasse ingenti per i servizi cimiteriali, quali tumulazione, posa delle lapidi eccetera ed hanno anche il diritto di poter visitare i propri cari defunti senza l’ansia di poter cadere su una pavimentazione che si sta sgretolando giorno per giorno.

Antonio Castriotta