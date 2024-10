Manfredonia, Ordinazione Presbiterale di Antonio del Grosso

È con gioia e gratitudine al Signore che la Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo annuncia l’Ordinazione Presbiterale di Antonio del Grosso. Come comunità ecclesiale stringiamoci in preghiera, per condividere questo momento di grazia, il giorno 31 ottobre 2024 nella Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo padre Franco Moscone.

Vi aspettiamo in Cattedrale a Manfredonia, alle ore 18.30.

“Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo” (Ebrei 5,1-3).

È con gioia e gratitudine al Signore che la Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo annuncia l’Ordinazione Presbiterale di Antonio del Grosso. Come comunità ecclesiale stringiamoci in preghiera, per condividere questo momento di grazia, il giorno 31 ottobre 2024 nella Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo padre Franco Moscone.

Vi aspettiamo in Cattedrale a Manfredonia, alle ore 18.30.

“Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo” (Ebrei 5,1-3).