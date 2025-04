[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ordinanza sulla diffusione musicale. La Marca: “Chiarimento”

In merito all’Ordinanza Sindacale n. 17 del 15 aprile 2025, che ha generato in queste ore alcune interpretazioni fuorvianti, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione di eventi musicali e l’attività di DJ set nelle giornate indicate, desidero chiarire alcuni punti fondamentali.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcune fonti, l’ordinanza NON introduce alcun divieto generalizzato in merito alla diffusione di musica o all’organizzazione di DJ set per l’intero arco delle giornate in questione, bensì solo a partire dalla 00:00 del giorno successivo attenendosi alla normativa nazionale con la necessaria autorizzazione.

L’intento dell’ordinanza è stato, piuttosto, quello di esplicitare – in forma chiara e inequivocabile – l’obbligo del rispetto delle normative già vigenti in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Per chiarezza:

• L’art. 68 del T.U.L.P.S. prevede che per l’organizzazione di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico (o aperto al pubblico) sia necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, previo parere favorevole delle autorità competenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e igiene;

• L’art. 69 del T.U.L.P.S. stabilisce inoltre che, nel caso in cui venga utilizzato personale che esercita attività di spettacolo o intrattenimento (es. DJ), questi debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che le attività siano svolte in conformità con le autorizzazioni previste.

La ratio dell’ordinanza risiede nella volontà dell’Amministrazione Comunale di assicurare un equilibrio tra la legittima esigenza di animazione in particolare giornate di festa, e il rispetto delle norme poste a tutela dell’ordine pubblico, della quiete urbana e della sicurezza collettiva.

Non si tratta, quindi, di nuove limitazioni, bensì di una doverosa puntualizzazione volta a prevenire situazioni non conformi o potenzialmente problematiche.

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con le Forze dell’Ordine e gli uffici competenti, continuerà a garantire il massimo supporto agli operatori del settore, affinché le attività si svolgano in un contesto di legalità, trasparenza e responsabilità condivisa.

Lo ha scritto poco fa sui social il sindaco di Manfredonia La Marca