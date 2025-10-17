ManfredoniaScuola

Manfredonia, ordinanza sindacale: tutte le scuole domani resteranno chiuse

Redazione17 Ottobre 2025
Ordinanza Sindacale n. 51/2025

A causa delle avverse condizioni meteo e delle criticità segnalate negli istituti scolastici,

🔴 TUTTE LE SCUOLE di Manfredonia resteranno CHIUSE sabato 18 ottobre 2025.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

👉 Seguiranno aggiornamenti sul sito e sui canali ufficiali del Comune.

