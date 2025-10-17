ManfredoniaScuola
Manfredonia, ordinanza sindacale: tutte le scuole domani resteranno chiuse
Ordinanza Sindacale n. 51/2025
A causa delle avverse condizioni meteo e delle criticità segnalate negli istituti scolastici,
TUTTE LE SCUOLE di Manfredonia resteranno CHIUSE sabato 18 ottobre 2025.
La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.
Seguiranno aggiornamenti sul sito e sui canali ufficiali del Comune.