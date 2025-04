Manfredonia: nuove assunzioni e aumento orari per 73 dipendenti del Comune

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

APPROVATO IL PIAO 2025-2027: NUOVE ASSUNZIONI E AUMENTO ORARI PER 73 DIPENDENTI STABILIZZATI SOVRANNUMERARI: LA MACCHINA AMMINISTRATIVA RIPARTE

L’Amministrazione, con Delibera di Giunta n. 69 del 31 marzo 2025, approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, decretando un piano assunzionale concreto e e al contempo un potenziamento del personale esistente.

È iniziata una fase di rafforzamento della pianta organica, con l’inserimento di nuove figure professionali indispensabili per il rilancio dell’ente e, riconoscendo – finalmente – una dignità lavorativa per 73 dipendenti stabilizzati sovrannumerari, con un aumento dell’orario di lavoro da 12 a 18 ore settimanali.

L’Assessore al Personale e Affari Generali, Sara Delle Rose, sottolinea: «Non si tratta solo di numeri, ma di un’operazione di giustizia amministrativa e sociale. Oggi iniziamo ad invertire la rotta. Le nuove assunzioni e l’incremento orario per stabilizzati rappresentano un segnale chiaro: questa Amministrazione investe nelle persone, perché senza un Comune forte e ben organizzato non si può garantire una città efficiente. Intendo ringraziare il dirigente Gioieni e gli ufficio del settore personale per il lavoro svolto con impegno e dedizione e la I commissione personali ed affari generali, con presidente Spano, per il supporto”

Il PIAO 2025-2027 prevede un piano di nuove assunzioni garantendo maggiore rapidità e qualità nei servizi. Nello specifico le assunzioni prevederanno:

• 4 funzionari statistico/ economici, a supporto degli uffici (Selezione RIPAM);

• 1 istruttore informatico;

• 2 operatori esperiti L. 68/1999;

• 5 Agenti di polizia locale, per garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio;

• 3 Assistenti sociali, a tutela delle fasce deboli della popolazione (fondo povertà);

• 2 Istruttori informatici, per la digitalizzazione dei servizi comunali.

Inoltre previste assunzioni, derivanti dal PN inclusione e lotta alla povertà, di personale a tempo determinato (n.2 funzionario amministrativo, n.2 Funzionario economico finanziario, n.2 Funzionario psicologo, n.3 Funzionario Educatore Professionale/Pedagogista).

Oltre alle nuove assunzioni, il PIAO 2025-2027 introduce una misura attesa da anni: l’aumento dell’orario di lavoro da 12 a 18 ore per personale stabilizzato sovrannumerario. Questa scelta non è solo una questione di maggiore impiego, ma un riconoscimento del valore di lavoratori che per troppo tempo sono stati impiegati in condizioni precarie e sottoutilizzati. L’aumento delle ore non è solo un miglioramento contrattuale, ma un atto di equità e di rispetto per chi ha garantito il funzionamento di molti servizi comunali.

L’approvazione del PIAO 2025-2027 non è un atto burocratico, ma una scelta politica chiara e determinata, che ora prevede il vaglio della COSFEL. Il messaggio è forte: l’Amministrazione comunale di Manfredonia investe sulle persone, sulle competenze e sulla qualità dei servizi pubblici.

L’impegno dell’Amministrazione non si ferma qui. Questo è il primo passo di una più ampia strategia di rilancio della macchina comunale, che vedrà nei prossimi anni un progressivo potenziamento della struttura, l’ammodernamento dei processi amministrativi e una maggiore attenzione al capitale umano.