Manfredonia, notizie false su chiusura delle scuole
📣 AVVISO ALLA CITTADINANZA
📍S’informa la cittadinanza che le notizie riguardanti la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 05 dicembre 2025, sono completamente infondate.
🛑 Non è stata emessa alcuna ordinanza sindacale relativa alla sospensione delle attività scolastiche.
Le scuole resteranno regolarmente aperte e le attività proseguiranno senza alcuna variazione.
Invitiamo tutti i cittadini a verificare sempre le informazioni attraverso i canali ufficiali del Comune di Manfredonia, evitando la condivisione di contenuti privi di riscontro che possono generare inutili allarmismi.