Sport Manfredonia
Manfredonia-Nola, l’invito della Est: tutti al Miramare
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Manfredonia-Nola, l’invito della Est: tutti al Miramare
MANFREDONIA–NOLA: TUTTI AL MIRAMARE
Domani non è una partita.
È una battaglia per la salvezza.
Il Miramare deve essere una bolgia: sciarpe al cielo, voce alta, novanta minuti senza mollare.
Ai ragazzi chiediamo di DARE TUTTO.
A noi il compito di spingere ogni pallone.
TUTTI AL MIRAMARE.
TUTTI IN GRADINATA.
Gradinata Est Manfredonia