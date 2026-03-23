Attualità Manfredonia

Manfredonia, momenti di paura in Via Togliatti

Redazione23 Marzo 2026
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Manfredonia, momenti di paura in Via Togliatti

Momenti di paura a Manfredonia in Via Togliatti, nel quartiere di Monticchio nei pressi dell’Acqua di Cristo, dove una donna, secondo le informazioni giunte alla nostra redazione, ha minacciato di far esplodere il proprio palazzo causando una fuga di gas.

La palazzina, in via del tutto preventiva, è stata fatta evacuare dalle Forze dell’Ordine giunte tempestivamente sul posto.

Redazione23 Marzo 2026
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