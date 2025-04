[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Mesagne è la finale per la C di pallacanestro

THE FINALS

SARÀ MANFREDONIA MESAGNE LA FINALE PER LA C!

Sì parte dal Paladante giovedì 1^ maggio per il Primo viaggio di finale, una serie difficile difficile ma appassionante. Di fronte avremo una squadra costruita per il salto di categoria. L’argentino Pazzarelli, l’eterno Brunetti, Gigli, Liace sono alcuni dei nomi che formano il roster di una corazzata di tutto rispetto. Per continuare a sognare abbiamo bisogno di tutti voi… non ci resta che tuffarci in questo viaggio, che ve lo assicuriamo sarà bellissimo !

Appuntamento

GIOVEDÌ 1^Maggio

19:00

Mens sana Mesagne

PALADANTE MANFREDONIA

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA