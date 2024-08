Manfredonia, martedì 27 agosto “Rievocazione storica della Sciabica” 

Martedì 27 agosto “Rievocazione storica della Sciabica”

In occasione della Festa Patronale il Centro Cultura del mare/AICS, la Lega Navale di Manfredonia, la Marineria Sipontina con il patrocinio del Comitato Festa Patronale ha organizzato la “Rievocazione Storica della Sciabica”.



In un’atmosfera sospesa fra memoria e folklore, martedì 27 agosto alle ore 18:00 presso la Spiaggia Castello, sarà possibile rivivere un’antica tradizione marinaresca che fa parte della cultura popolare della nostra città.

La pesca alla Sciabica è un tradizionale ed antico metodo praticato dai pescatori ed effettuato con una rete a strascico che veniva usata sotto costa ed azionata manualmente per catturare pesci di piccola taglia.

Questo tipo di pesca, praticato a Manfredonia già dal ‘700, è vietata dagli anni ’70. L’antica tecnica della sciabica prevede che la rete venga calata in mare con una estremità della rete stessa che viene lasciata a riva; in questo modo si viene a formare un semicerchio con la parte concava rivolta verso la spiaggia, dove due squadre di persone, sei di solito, trascinano i due lembi della rete in modo da farli convergere.

La particolare conformazione della rete, che sfiora il fondale, impedisce ai pesci di sfuggire: è una tecnica complessa e faticosa, che richiede l’apporto di più persone e nei secoli scorsi rappresentava una sorta di rito collettivo per i pescatori e le loro famiglie.

Presenta l’evento Matteo Perillo.