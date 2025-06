[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “Petizione popolare riduzione Tari”

Che a Manfredonia, il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non funziona adeguatamente soprattutto nelle periferie, generando un grave degrado ambientale e pericolo per la salute dei cittadini, vedasi blatte, topi, insetti vari, odori sgradevoli dalle griglie di scolo delle acque eccetera,



> che, nonostante il disservizio nella raccolta dei rifiuti ad ogni cittadino sipontino, la tariffa TARI è la più elevata d’Italianella media nazionale dei tributi senza avere in cambio una prestazione corrispondente come previsto dal regolamento comunale e dell’impegno e servizio di ASE in materia di rifiuti, ci avete chiesto di fare la differenziata, che fino fanno i rifiuti differenziati da ogni cittadino? Quali somme di introiti l’Ase e il Comune hanno ricavato dalla plastica, vetro, carta e cartone, legno, umido, eccetera ?



> Perché il Comune di Manfredonia non ha applicato: Esenzioni comunali più frequenti . I comuni introdugono ulteriori riduzioni ed esenzioni indicate dalla legge. Di consueto vengono messe in atto esenzioni per: abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che hanno residenza o domicilio all’estero; abitazione occupate da anziani, persone con disabilità o in grave disagio economico; fabbricati rurali ad uso abitativo; utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico commisurando le riduzioni alla quantità di rifiuti non prodotti. Ogni comune può, liberamente, aggiungere altri tipi di esenzioni, è sempre quindi consigliato consultare lo specifico regolamento comunale in modo da sfruttare eventuali detrazioni extra.



> Tanto premesso e considerato, con la presente petizione proposta dal Capogruppo Consigliere comunale Giuseppe Marasco e dai cittadini sottoscrittori chiedono:



> la immediata riduzione della TARI abolizione e rettifica degli aumenti; abbattimento delle tariffe del 80% per le famiglie e persone che prendono il reddito non superano un ISEE non superiore a 9.530 euro, che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico



> Manfredonia lì 17 giugno, 2025 in fede firma: GIUSEPPE MARASCO CAPOGRUPPO CONSIGLIERE COMUNALE eletto nelle file della minoranza svolge il proprio mandato atto a garantire maggiormente gli elettori e cittadini rispetto al frequente strapotere della maggioranza nonché a contenere l’eventuale ingerenza eccessiva da parte dei partiti sull’attività degli eletti che evidenzia talvolta il conflitto insito tra gli artt. 49 e 67 dela Costituzione. Possono firmare presso la sede promotrice sita in via delle Cisterne, 38 di Manfredonia oppre ai banchetti in Piazza del popolo e altrte zone periferiche che ne faranno richiesta della modulistica.