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Manfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motivi

Oggetto: Interruzione immediata di ogni collaborazione e attività di sostegno politico

All’Onorevole Rossano Sasso,

Facendo seguito a quanto accaduto in data di ieri presso un locale nei pressi della Camera dei Deputati, intendo formalizzare quanto segue.

Di fronte a una mia legittima richiesta di chiarimenti, mossa esclusivamente nell’interesse del partito Futuro Nazionale — per il quale investo personalmente risorse economiche in propaganda senza alcun compenso o tornaconto — la Sua risposta testuale è stata: “hai rotto i coglioni con le tue mail”.

Ritengo tale linguaggio non solo irrispettoso, ma profondamente inadeguato al ruolo istituzionale che Lei ricopre e offensivo verso un cittadino che sostiene gratuitamente la Sua attività politica.

Prendo atto, con rammarico, che il mio impegno e la mia dedizione non sono né graditi né rispettati. Pertanto, con la presente comunicazione, dichiaro cessata con effetto immediato ogni mia attività di promozione e sostegno a favore del Suo partito e della Sua persona.

La rappresentanza istituzionale si fonda sul rispetto dei cittadini, a maggior ragione di coloro che contribuiscono attivamente e volontariamente alla causa politica.

Distinti saluti,

Manfredonia, 10 Aprile 2026

Giuseppe Marasco (ex Consigliere Comunale di Futuro Nazionale con Vannacci)