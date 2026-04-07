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Manfredonia, Marasco: “Degrado e potenziale rischio igienico-sanitario nel giardino ex casa di riposo Anna Rizzi”

OGGETTO: pec: Interrogazione sulla situazione di degrado e potenziale rischio igienico-sanitario e strutturale del giardino ex casa di Riposo Anna Rizzi adiacente alla Chiesa di San Benedetto in Via Tribuna, Manfredonia.

A Sua Eccellenza PREFETTO DI FOGGIA A Sua Eccellenza Arcivescovo Monsignor FRANCO MOSCONE Al Sindaco di Manfredonia, All’Assessore all’Ambiente, All’Assessore ai Lavori Pubblici, Al Presidente del Consiglio Comunale, E p.c. ai Consiglieri Comunali,

Premesso che: Diversi cittadini hanno segnalato una grave situazione di degrado ambientale e strutturale in Via Tribuna, alle spalle della Chiesa di San Benedetto. L’area interessata è un ampio giardino, attualmente accessibile principalmente dalla ex Casa di Riposo Anna Rizzi, ora gestita come S.M.A.R. (Azienda di servizio alle persone anziane). A seguito delle recenti e prolungate precipitazioni atmosferiche, il suddetto giardino si è trasformato in una vera e propria “giungla” impenetrabile, con una crescita incontrollata di vegetazione.

Considerato che: Tale condizione di abbandono del giardino non solo rappresenta un serio rischio igienico-sanitario, favorendo la proliferazione di insetti e animali nocivi, ma crea anche un notevole disagio per i residenti limitrofi. Il degrado si estende agli edifici adiacenti, inclusa la Chiesa di San Benedetto, la sua cupola, il campanile e altri fabbricati confinanti. La presenza di erbacce e piante, in particolare alberi di fico, con radici che si stanno insinuando e danneggiando le vecchie mura mai restaurate né sottoposte a manutenzione, costituisce un grave pericolo per la stabilità e la sicurezza strutturale degli immobili. Con l’arrivo delle belle giornate e l’inevitabile essiccamento della vegetazione, si prevede un elevato rischio di incendi, con potenziali conseguenze drammatiche per l’ambiente circostante e l’incolumità pubblica. La mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha portato ad una situazione di emergenza che richiede un’azione immediata da parte delle Autorità competenti.

Si interroga l’Amministrazione Comunale per sapere: Se è a conoscenza della grave situazione di degrado e potenziale pericolo descritta e quali azioni sono state intraprese finora. Quali urgenti provvedimenti intende adottare per la bonifica e la messa in sicurezza del giardino, inclusa la rimozione della vegetazione incolta e potenzialmente incendiaria. Quali interventi sono previsti per la verifica e il ripristino della sicurezza strutturale degli edifici adiacenti, in particolare la Chiesa di San Benedetto e i fabbricati confinanti, danneggiati dalle radici e dalla mancanza di manutenzione. Se esiste un piano a lungo termine per la gestione e la manutenzione di questa area, al fine di prevenire il ripetersi di simili situazioni di degrado. Quando si prevede di avviare gli interventi e quali tempistiche si stimano per la risoluzione definitiva del problema.

Confidando in un celere riscontro e in un’azione tempestiva per la salvaguardia del nostro patrimonio e la sicurezza dei cittadini, ringrazio anticipatamente.

Manfredonia, 7 aprile 2026 Con osservanza, Giuseppe Marasco Consigliere Comunale del Comitato Costituente Manfredonia 194 Futuro Nazionale Vannacci