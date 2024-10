Manfredonia, Marasco: “Crisi profonda ed irreversibile all’Anna Rizzi”

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Foggia

Al Sig. Prefetto di Foggia

Al Sindaco Città di Manfredonia

Al Presidente del Consiglio Comunale Manfredonia

Al Segretario Comunale Manfredonia

Oggetto: INTERROGAZIONE SCRITTA ED ORALE CASA DI RIPOSO ANNA RIZZI SMAR – DIPENDENTI

Il sottoscritto Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale del partito Fratelli d’Italia Manfredonia premesso che non è la prima volta che la tradizionale Casa di riposo “Anna Rizzi” fondata nel 1904 dalla benefattrice manfredoniana della quale porta il nome, si ritrova in difficili condizioni gestionali; situazione che non è migliorata allorquando nel 2010 è stata trasformata in “Azienda pubblica di servizi alla persona” (ASP-SMAR).

«Questa volta la crisi appare profonda, irreversibile – rileva MARASCO – volta ad una chiusura lenta definitiva della secolare struttura civica, Opera pia fino al 2010».

Attualmente gestita dalla Cooperativa “San Giovanni di Dio” infatti le rette mensili dei 24 anziani ospiti vanno direttamente sull’iban della cooperativa, mentre 3 dipendenti sono circa 5 cinque anni di stipendio non percepito, situazione gravissima,

C H I E D E

Alla Amministrazione Comunale di rispondere con urgenza risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale, cosa intende fare a tutela dei dipendenti che non percepiscono la busta paga da 5 anni ?

Chiedo inoltre di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali garantendo un corretto rapporto tra questi e il Commissario nominato dalla Regione Puglia, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore.

Con le più ampie riserve, in attesa di avere una risposta urgente scritta ed orale, distinti saluti

Manfredonia lì 30 ottobre 2024 in fede firma: GIUSEPPE MARASCO

inviata tramie pec e protocollata al comune di Manfredonia in data 21 Ottobre 2024 al n° 52137.