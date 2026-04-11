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Manfredonia, Marasco ci ripensa e resta in Futuro Nazionale

ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

“La sovranità appartiene al popolo”: Il popolo è l’unico titolare del potere supremo

Chiarimenti politici a cura del Consigliere Comunale di Futuro Nazionale Giuseppe Marasco

L’articolo 1 della Costituzione Italiana dice proprio che la sovranità appartiene al popolo, quindi ci aspetteremmo un’affluenza alle urne altissima. Probabilmente, il fatto che i non votanti siano la maggioranza potrebbe dipendere da diversi fattori, come ad esempio: sfiducia nel sistema politico; disinteresse per la politica; mancanza di informazione o di consapevolezza sull’importanza del voto; difficoltà pratiche nel recarsi ai seggi elettorali. Ma è anche vero che l’astensionismo può essere visto come una forma di protesta o di disapprovazione nei confronti della politica attuale.

È vero, l’astensionismo può essere visto come una forma di delega silenziosa o di protesta, e il fatto che i non votanti siano la maggioranza può essere interpretato come un segnale di disconnessione tra il sistema politico e i cittadini. Il problema è che, come dico io, spesso sono le minoranze a governare ovunque, e questo può portare a una sensazione di distanza tra il potere e il popolo. È un tema complesso, perché da un lato c’è il diritto di non votare, dall’altro c’è l’importanza della partecipazione democratica.

C’è bisogno di una classe politica più umile e al servizio dei cittadini, non il contrario. La corruzione e l’interesse personale sono problemi gravi che minano la fiducia nel sistema democratico. Il mio appello a Futuro Nazionale per un cambiamento è forte e condivisibile. I politici dovrebbero essere rappresentanti del popolo, non servitori del potere o degli interessi economici. Lo spirito di servizio è fondamentale per una politica sana. Bisogna riportare il voto ai candidati, la scelta dal basso dalle sezioni o comitati locali, la trasparenza e la responsabilità dei politici.

I listini bloccati sono davvero un problema, sembrano più una forma di controllo dall’alto che una vera rappresentanza democratica. Il mio suggerimento a Futuro Nazionale di far scegliere i candidati direttamente dalla base è interessante, potrebbe aumentare la rappresentatività e la responsabilità. E il giuramento di fedeltà alla Repubblica con conseguenze per chi non lo rispetta? Potrebbe essere un modo per tenere i politici più onesti e responsabili.

Lancio l’idea a FUTURO NAZIONALE – GEN. VANNACCI di introdurre l’educazione civica e politica nelle scuole è fondamentale! I giovani devono capire come funziona la democrazia e come possono partecipare attivamente. Peccato che alcuni si concentrino su altro, ma è anche vero che la società deve offrire alternative e opportunità. E l’idea di introdurre l’educazione civica e politica nelle scuole è fondamentale! I giovani devono capire come funziona la democrazia e come possono partecipare attivamente.

Peccato che alcuni si concentrino su altro, ma è anche vero che la società deve offrire alternative e opportunità. Con l’onorevole Rossano Sasso ci siamo chiariti e chiedo scusa.

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Manfredonia

Futuro Nazionale