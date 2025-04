[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Manzella: “Il problema delle deiezioni canine non raccolte è un simbolo evidente di inciviltà urbana”

Manfredonia 23 aprile 2025

L’inciviltà prospera dove il Comune non fa sentire la sua presenza.

Il problema delle deiezioni canine non raccolte, è un simbolo evidente di inciviltà urbana e spesso genera frustrazione, rabbia e senso di impotenza nei cittadini che rispettano le regole.

Corso Manfredi, centralissima via della città, continui attacchi alla civiltà, al senso civico, una vergogna indescrivibile..

Secondo il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, questa, è mancanza di educazione civica, perché non tutti hanno ricevuto un’educazione basata sul rispetto degli spazi comuni. Alcune persone, non percepiscono il marciapiede, strada o il giardino pubblico come uno spazio di tutti, ma come un luogo neutro, quasi “di nessuno”. Questo purtroppo, aggiunge Manzella, è la mancanza di conseguenze reali, che rende alcuni più propensi a ignorare le regole..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italian