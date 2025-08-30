[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Manzella: “Danno ambientale o valore aggiunto?”

“Da danno ambientale, a valore aggiunto”.

Quello che dovrebbe essere un tratto di costa valorizzato e curato, è invece diventato un esempio di degrado inaccettabile. Sul tratto del lungomare del sole, dal Porto Turistico all’Hotel Panorama del Golfo, si assiste a un accumulo di cimodocea, cannucce, erbacce, cattivo odore, moscerini, e cosa ancora più grave, anche presenza di topi.

Una zona, aggiunge Manzella, che dovrebbe accogliere cittadini e turisti, è diventata impraticabile. E c’è persino chi vorrebbe far passare questo degrado per “valore aggiunto”.

Ma il rispetto dell’ambiente non si improvvisa: serve manutenzione, bonifica e attenzione vera.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane