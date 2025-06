[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Mansueto replica alle ‘pagelle’ di Brigida: “Indotto ad intervenire dal rancore”

Caro Gaetano,

accolgo sempre con favore le critiche sul mio operato politico, in modo particolare quelle costruttive.

Noto che da alcune settimane ti diverti a fare analisi e suggerire terapie all’amministrazione comunale e da buon fisioterapista non poteva essere diversamente.

Però, facciamola insieme!

Parli di edilizia popolare, ma a quale edilizia popolare ti riferisci ?

Da buon secchione, evidenzio che esistono 3 diversi tipologie di edilizia popolare: quella sovvenzionata, convenzionata e agevolata. La differenza è notevole!

Ti saranno sfuggiti alcuni provvedimenti già adottati.

Per promuovere e favorire l’edilizia sovvenzionata e agevolata, abbiamo previsto con delibera di consiglio comunale la riduzione degli oneri di urbanizzazione nella misura massima prevista dalla legge regionale, pari al 50 %, mai avvenuto nella nostra città in queste dimensioni.

Per quanto riguarda l’edilizia popolare sovvenzionata, sarà sfuggito che l’Amministrazione La Marca ha reso possibile la realizzazione di 16 alloggi popolari da parte di Arca Capitanata, risolvendo tutte le criticità esistente sul tema ed evitando di perdere risorse regionali preziose.

Poi abbiamo l’edilizia popolare convenzionata, rispetto alla quale in pochi mesi abbiamo risolto alcune problematiche ataviche del CA12. Le conosci almeno ?

Ed infine, abbiamo l’edilizia popolare agevolata per la quale oltre ad applicarsi la riduzione del 50 % degli oneri di urbanizzazione, abbiamo altresì posto in essere ulteriori azioni nel “nuovo piano casa”: esenzioni IMU e completa esenzione dal contributo di costruzione per chi realizza alloggi sociali.

Hai asserito, in modo inverosimile, che nessun passo in avanti è stato fatto per le barriere architettoniche: caro Gaetano, mi verrebbe da dire ma vivi su Marte?

Lo sai che è stata l’Amministrazione La Marca a decidere di destinare il 15 % degli oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche creando, dunque, le condizioni strutturali per intervenire in merito?

Lo sai che abbiamo iniziato la fase di partecipazione del PEBA ? (mi dispiace non averti visto all’evento nonostante l’invito, sono sicuro che avresti potuto dare il tuo contributo).

Lo sai che a maggio abbiamo affidato l’incarico professionale ad un professionista, peraltro senza gravare sulle casse comunali, ma utilizzando fondi regionali e che, dunque, nei prossimi mesi, saremo in grado di approvare il PEBA che la nostra città attende da decenni?

In merito alla Pianificazione, l’Amministrazione La Marca ha deciso di concentrare il suo primo anno di lavoro nel recuperare i fondi della rigenerazione urbana. I famosi 5,5 milioni di euro recuperati sul filo di lana e che oggi, a distanza di pochi mesi di lavoro, vede cantieri già avviati (il Senior Park e Museo Civico Manfredi) e altri da cantierizzare, il primo entro il 2025 (Parco di Grotta Scaloria) e il secondo entro la prima decade del 2026 (realizzazione Ponte Santa Restituta – collegamento ciclo pedonale con parco di Grotta Scaloria e lavori di mitigazione di rischio idraulico in grado di mitigare l’alto rischio idrogeologico che caratterizza il nostro Centro Storico).

Ad ogni buon conto, anche la Pianificazione è stata oggetto di attenzione: è concluso di fatto il “Nuovo Piano Casa” e siamo già pronti per partire con i seguenti Piani: Piano di Recupero del Centro Storico, Piano di Riqualificazione dei Quartieri e infine per adeguare il PRG al PPTR.

Pianificare, per noi, ha una logica!

Caro Gaetano, su queste tue numerose disattenzioni avrei potuto anche sorvolare, fa parte del gioco politico, ma ciò che mi ha indotto ad intervenire sono il rancore che mostri e il linguaggio utilizzato in merito alla vicenda dell’ormai famoso contenzioso che coinvolge il Comune di Manfredonia.

Ho detto tanto su questa vicenda in consiglio comunale e in questa sede mi taccio, evidenziando solamente che la tua non mi pare una critica costruttiva, ma un attacco personale, al limite anche di altre valutazione da porre all’attenzione delle autorità competenti che probabilmente eviterò di perseguire, solo perché ho contezza che sei emotivamente coinvolto, considerato che questo giudizio verte su una vicenda che riguarda persone a te molto care.

Da parte mia, non avrai altri momenti di notorietà.

Un caro saluto

Giovanni Mansueto