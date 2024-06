Manfredonia, malfunzionamento aste levatoie del passaggio a livello: domenica infernale

Una domenica infernale per i turisti e non solo a causa del malfunzionamento delle aste levatoie del passaggio a livello di Manfredonia in zona Siponto.

Autovetture ferme, traffico in tilt e disagi per la circolazione. Qualcuno prenderà provvedimenti?

di Antonio Castriotta