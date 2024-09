Manfredonia, maledizione arbitri: tre partite rinviate in un anno e mezzo per infortuni al direttore di gara

Manfredonia, maledizione arbitri: tre partite rinviate in un anno e mezzo per infortuni al direttore di gara

E sono tre.

E se in Eccellenza è accettabile, in Serie D non lo è.

Per la terza volta, in un anno e mezzo, il Manfredonia deve riprendere una gara che era già iniziata in un’altra data per l’infortunio ad un direttore di gara.

Sfortuna? Condizione fisica dei direttori di gara insufficiente? Chi lo sa…

La prima volta è accaduto nel gennaio 2023 in casa del Foggia Incedit. Poi al Miramare nella sfida del Miramare contro la Fidelis Andria il 10 dicembre 2023.

Ultima (speriamo definitivamente) ieri ad Angri.

Senza dimenticare il papocchio dello scorso anno a Palma Campania…