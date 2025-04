[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, maggioranza ko due volte in Prima Commissione. “Mal di pancia?”

Le testate giornalistiche grondano di comunicati ed i social sono intasati di corredi fotografici ai limiti della molestia per propagandare le gesta quotidiane degli eroici membri dell’attuale amministrazione.

Mentre si consumano le quotidiane passerelle di lustrini e di paillettes, le tristi e buie sedute delle commissioni consiliari permanenti vengono trascurate e disertate.

Accade, così, che l’attuale maggioranza di Palazzo San Domenico venga clamorosamente battuta dalla minoranza nei lavori della Prima Consiliare Permanente.

Nelle sedute rispettivamente dell’11 aprile u.s. e del 15 aprile u.s., due bozze di regolamento comunale sponsorizzate dalla maggioranza, non ottengono il parere favorevole della Prima Commissione Permanente rimediando una sonora bocciatura.

Le bozze di regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani e di regolamento comunale per il commercio al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici non riescono a passare al vaglio della Prima Commissione Permanente per il palese disinteresse della maggioranza che, troppo impegnata a fare public relations, trascura gli ordinari impegni amministrativi.

Appare evidente che questi segnali, o meglio: queste indicazioni espresse, lasciano intendere che non è tutto oro quello che luccica.

Molto probabilmente c’è qualcosa che non va in questa maggioranza che inizia a soffrire il mal di mare per l’onda lunga della ormai prossima competizione elettorale regionale, cercando riparo in qualche molo sicuro!

Ai primi scotimenti, si cominciano a perdere i pezzi e rimediare le prime magre figure.

E pensare che solo alcuni mesi fa, agguerriti assessori ed infervorati consiglieri comunali di maggioranza, lanciavano strali sui componenti di minoranza della Prima Commissione Consiliare permanente accusandoli di boicottarne i lavori.

Mentre poi, l’evidenza dei fatti mostra che proprio la maggioranza se ne disinteressa non riuscendo neanche a garantire l’approvazione dei propri provvedimenti.

Se non fosse per la disponibilità dei tanto vituperati componenti di minoranza, i lavori della Prima Commissione sarebbero del tutto fermi.

Se l’onestà intellettuale fosse una dote comune, qualcuno dovrebbe semplicemente chiedere scusa delle proprie accuse.

Ma si sa, il tempo è galantuomo……… ed agli illustri componenti della maggioranza piace trascorrerlo tra un selfie ed un comunicato di autocompiacimento al contrario di chi si impegna nello studiare e votare i provvedimenti amministrativi.

Se questi sono i presupposti, possiamo tranquillamente ritenere che ci sia ancora ben poco “futuro da fare” per questa amministrazione.

Avv. Vincenzo di Staso – Consigliere Comunale Strada Facendo