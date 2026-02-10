[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia. L’ultimo ricordo del villaggio Sant’Andrea – riguarda zio Lorenzo e zia Dora. Prima che venisse abbattuto per sempre – e raso dalla radice del buio marino , la sua vista e il mare.

Questa foto è di un agosto di anni fa, per me l’ultimo ricordo, prima della nuova era – della trasformazione del luogo. Mi viene spesso in mente zio Lorenzo ,che nonostante la sua mole e l’età avanzata, mi donava il suo sorriso speciale, perchè riusciva a nuotare in modo straordinario in quelle acque libere. Si,perché zio – da giovane rappresentò , il primo nuotatore della gran fondo di nuoto del Golfo, partecipando anche in più parti dell’Italia.

Il suo ricordo è chiuso dentro di me insieme a zia.

Sono stati gli ultimi parenti viventi di quel Villaggio dei Pescatori , dove oggi si intravede un Golfo mozzato. Loro che mi hanno visto crescere tra le reti degli scogli, tra le sirene dei Vapori, tra il forte sole dell’estati caldissime ,tra il forte respiro perduto tra le onde del cuore, dove oggi ho ritrovato le sue arterie con poco sangue.

A cura di Claudio Castriotta