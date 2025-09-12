Manfredonia, lavori al San Lorenzo Maiorano. Ordinanza di chiusura scuola
Il SINDACO
Considerata la necessità di effettuare delle indagini strutturali per l’esecuzione delle
indagini strutturali previste dall’intervento PNRR – miss. 4 comp. 1 sub inv.1.3.2, CUP:
J38B18000730001, presso l’edificio scolastico “San Lorenzo Maiorano, nella giornata di
venerdì 19.09.2025 e nella giornata di lunedì 22.09.2025, come precisato con nota prot.
n. 47482 del 09.09.2025 del Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia;
Vista la nota n. 6086 del 10.09.2025 dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani
Uno+Maiorano” acquisita al protocollo generale al n. 47921 del 11.09.2025, che ne
chiede l’attuazione;
Preso atto che i lavori di indagine riguardano aspetti di sicurezza che, se non affrontati
immediatamente, potrebbero pregiudicare la fruibilità degli spazi scolastici in condizioni
di piena sicurezza;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco
competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche nella giornata 19 settembre dalle ore 12:00 del
plesso “San Lorenzo Maiorano” – facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don Milani
Uno+Maiorano” e la chiusura per l’intera giornata di lunedì 22/09/2025 dell’intero
plesso scolastico di scuola primaria “San Lorenzo Maiorano” per consentire lo
svolgimento delle indagini strutturali previste dall’intervento PNRR – miss. 4 comp. 1
sub inv.1.3.2, CUP: J38B18000730001, necessari a garantire la sicurezza dell’edificio
scolastico.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo
Pretorio online del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la
relativa diffusione
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.